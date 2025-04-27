Австрийская преграда. Завацкая не сумела выиграть первый титул в сезоне
Катарина Завацкая потерпела поражение от Юлии Грабер
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) проиграла в финале грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.
25-летняя украинка в решающем поединке за трофей потерпела поражение от Юлии Грабер (WTA 238) из Австрии. Катарина не сумела навязать борьбу австрийке и уступила сопернице в каждом из сетов по две свои подачи.
Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 8 минут. Это был четвертый матч между теннисистками, счет 3:1 в пользу Гарбер.
ITF W75, Кьяссо. Грунт. Финал
Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Юлия Грабер (Австрия) – 1:6, 2:6
Для Юлии Гарбер это третий титул в ITF-туре в этом сезоне. Все три австрийка выиграла в апреле на грунтовых покрытиях.
Катарина Завацкая сыграла в своем 18-м финале серии ITF.
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