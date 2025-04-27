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ITF
27 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 27 апреля 2025, 16:21
117
0

Австрийская преграда. Завацкая не сумела выиграть первый титул в сезоне

Катарина Завацкая потерпела поражение от Юлии Грабер

27 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 27 апреля 2025, 16:21
117
0
Австрийская преграда. Завацкая не сумела выиграть первый титул в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) проиграла в финале грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

25-летняя украинка в решающем поединке за трофей потерпела поражение от Юлии Грабер (WTA 238) из Австрии. Катарина не сумела навязать борьбу австрийке и уступила сопернице в каждом из сетов по две свои подачи.

Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 8 минут. Это был четвертый матч между теннисистками, счет 3:1 в пользу Гарбер.

ITF W75, Кьяссо. Грунт. Финал

Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Юлия Грабер (Австрия) – 1:6, 2:6

Для Юлии Гарбер это третий титул в ITF-туре в этом сезоне. Все три австрийка выиграла в апреле на грунтовых покрытиях.

Катарина Завацкая сыграла в своем 18-м финале серии ITF.

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ITF Кьяссо Катарина Завацкая Юлия Грабер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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