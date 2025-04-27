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  4. «Если это правда». Эксперт назвал плюс для Челси от дисквалификации Мудрика
Англия
27 апреля 2025, 15:52 |
647
1

«Если это правда». Эксперт назвал плюс для Челси от дисквалификации Мудрика

Адам Уильямс – о допинговой ситуации украинца

27 апреля 2025, 15:52 |
647
1
«Если это правда». Эксперт назвал плюс для Челси от дисквалификации Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Финансовый эксперт Адам Уильямс назвал один плюс для лондонского «Челси» в случае возможной дисквалификации украинского вингера Михаила Мудрика из-за найденного в его организме допинга.

«Условные обязательства – это, по сути, потенциальные будущие расходы на уже оформленные ранее трансферы. Поэтому, если условный игрок «А» забьет 10 голов в этом сезоне, «Челси» будет вынужден заплатить клубу, у которого его приобрел, условные 1 млн фунтов стерлингов.

Отчетность «Челси» за последний финансовый год показывает условные обязательства в течение следующих 12 месяцев в размере 74 млн фунтов стерлингов. По сути, это означает, что они обязаны выплатить 74 млн фунтов стерлингов другим клубам, если в течение этого периода будут выполнены определенные условия.

Если суммы в отчетах точны, то дополнительные выплаты в соглашении с Мудриком (30 млн евро – прим.) составляют довольно значительную часть этой цифры. Если он больше не будет играть за клуб, они сэкономят эти деньги», – рассказал Уильямс The Chelsea Chronicle.

Ранее журналист раскрыл финансовые условия трансфера Мудрика.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
Ну, там ще при певних ЗНАЧНИХ досягеннях вони б мали їх сплатити. А це далеко не факт!
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