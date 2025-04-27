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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 14:30 |
216
0

Стали известны стартовые составы Колоса и Полесья

Команды встретятся 27 апреля в 15:30

27 апреля 2025, 14:30 |
216
0
Стали известны стартовые составы Колоса и Полесья
ФК Колос

В субботу, 27 апреля, в 15:30 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

«Колос» пытается избежать стыковых матчей за сохранение прописки в Премьер-лиге. Зато «Полесье» борется за еврокубки.

Главные тренеры команд определились с основными составами.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Козик, Бурда, Сухарь, Красничи, Гагно, Ррапай, Велетень, Сидоров, Третьяков

Полесье: Волынец, Тейлор, Чоботенко, Матич, Майсурадзе, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк, Крушинский, Назаренко, Батиста

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стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Полесье Житомир Колос - Полесье
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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