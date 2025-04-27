Стали известны стартовые составы Колоса и Полесья
Команды встретятся 27 апреля в 15:30
В субботу, 27 апреля, в 15:30 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
«Колос» пытается избежать стыковых матчей за сохранение прописки в Премьер-лиге. Зато «Полесье» борется за еврокубки.
Главные тренеры команд определились с основными составами.
Колос: Пахолюк, Цуриков, Козик, Бурда, Сухарь, Красничи, Гагно, Ррапай, Велетень, Сидоров, Третьяков
Полесье: Волынец, Тейлор, Чоботенко, Матич, Майсурадзе, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк, Крушинский, Назаренко, Батиста
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