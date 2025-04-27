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  4. ВИДЕО. Удвоили преимущество. Ворскла забила Вересу еще один гол
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 14:24 |
170
0

ВИДЕО. Удвоили преимущество. Ворскла забила Вересу еще один гол

Забитым мячом на 58-й минуте отличился Денис Ндукве

27 апреля 2025, 14:24 |
170
0
ВИДЕО. Удвоили преимущество. Ворскла забила Вересу еще один гол
ФК Ворскла. Денис Ндукве

В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 58-й минуте хозяева поля забили второй гол и удвоили свое преимущество в счете. Забитый мяч на счету нападающего Дениса Ндукве.

ВИДЕО. Удвоили преимущество. Ворскла забила Вересу еще один гол

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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