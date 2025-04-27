Украина. Премьер лига27 апреля 2025, 14:24 |
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ВИДЕО. Удвоили преимущество. Ворскла забила Вересу еще один гол
Забитым мячом на 58-й минуте отличился Денис Ндукве
27 апреля 2025, 14:24 |
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В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Верес».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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На 58-й минуте хозяева поля забили второй гол и удвоили свое преимущество в счете. Забитый мяч на счету нападающего Дениса Ндукве.
ВИДЕО. Удвоили преимущество. Ворскла забила Вересу еще один гол
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