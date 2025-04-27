Названо наиболее вероятное место проведения еврокубковых матчей Шахтера
Горняки в следующем сезоне, скорее всего, будут играть на стадионе «Краковии»
Донецкий «Шахтер», вероятнее всего, в следующем сезоне будет проводить еврокубковые матчи на стадионе «Краковии» (город Краков, Польша), сообщает журналист Петр Слонка.
По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются и они очень близки к договоренности, однако ни одно соглашение еще не подписано.
Отмечается, что на этот стадион также претендует «Александрия».
Ранее киевское «Динамо» официально назвало стадион, на котором будет проводить еврокубковые матчи в сезоне 2025/26. Им стала арена в польском городе Люблин.
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