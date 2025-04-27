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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 14:28 |
537
0

Названо наиболее вероятное место проведения еврокубковых матчей Шахтера

Горняки в следующем сезоне, скорее всего, будут играть на стадионе «Краковии»

27 апреля 2025, 14:28 |
537
0
Названо наиболее вероятное место проведения еврокубковых матчей Шахтера
Стадион Краковия

Донецкий «Шахтер», вероятнее всего, в следующем сезоне будет проводить еврокубковые матчи на стадионе «Краковии» (город Краков, Польша), сообщает журналист Петр Слонка.

По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются и они очень близки к договоренности, однако ни одно соглашение еще не подписано.

Отмечается, что на этот стадион также претендует «Александрия».

Ранее киевское «Динамо» официально назвало стадион, на котором будет проводить еврокубковые матчи в сезоне 2025/26. Им стала арена в польском городе Люблин.

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Шахтер Донецк Краковия стадионы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Петр Слонка Краков Александрия Катовице
Дмитрий Вус Источник: Петр Слонка
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