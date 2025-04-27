Чудеса техники. На корт в Мадриде вышел робот для доставки мячей

Начало противостояния между Новаком Джоковичем и Маттео Арнальди на турнире АТР 1000 в Мадриде получилось весьма необычным.

На центральный корт вышел шагающий робот, в то время когда теннисисты еще находились в подтрибунном помещении.

В предыдущие годы турнир уже использовал робота-пса для доставки мячей на корт, но в 2025 году организаторы решили поднять планку еще выше. Мальчики и девочки, подающие мячи, выстроились в коридор у входа на стадион имени Маноло Сантаны, когда на корт вышел двуногий робот с функциями болбоя.

Он доставил несколько теннисных мячей для начала матча, затем прошелся по корту и помахал зрителям, приветствуя их. Это вызвало на трибунах ответные аплодисменты.