С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу примет Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: