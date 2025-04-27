Англия27 апреля 2025, 14:46 |
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С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед
Матч 34-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 16:00 по Киеву
27 апреля 2025, 14:46 |
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В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу примет Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»:
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