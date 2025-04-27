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  4. С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед
Англия
27 апреля 2025, 14:46 |
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С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед

Матч 34-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 16:00 по Киеву

27 апреля 2025, 14:46 |
55
0
С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу примет Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»:

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Илья Забарный Борнмут Борнмут - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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