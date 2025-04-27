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  4. ВИДЕО. Ворскла открыла счет в игре с Вересом
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 13:35 |
271
0

ВИДЕО. Ворскла открыла счет в игре с Вересом

Забитым мячом на 25-й минуте отличился Ибрахим Кане

27 апреля 2025, 13:35 |
271
0
ВИДЕО. Ворскла открыла счет в игре с Вересом
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте поединка полтавчанам удалось выйти вперед – забитым мячом отметился малийский легионер Ибрахим Кане.

ВИДЕО. Ворскла открыла счет в игре с Вересом

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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