Украина. Премьер лига27 апреля 2025, 13:35 |
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ВИДЕО. Ворскла открыла счет в игре с Вересом
Забитым мячом на 25-й минуте отличился Ибрахим Кане
27 апреля 2025, 13:35 |
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В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Верес».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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На 25-й минуте поединка полтавчанам удалось выйти вперед – забитым мячом отметился малийский легионер Ибрахим Кане.
ВИДЕО. Ворскла открыла счет в игре с Вересом
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