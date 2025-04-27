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Испания
27 апреля 2025, 13:01 |
763
0

Экс-арбитр ФИФА: «Прессинг от Реала повлиял на рефери в игре с Барсой»

Арбитр своими решениями часто нервничал участников финала Кубка Испании

27 апреля 2025, 13:01 |
763
0
Экс-арбитр ФИФА: «Прессинг от Реала повлиял на рефери в игре с Барсой»
Мирослав Ступар

Как всегда у поклонников футбола огромный интерес вызвало очередное противостояние футболистов «Барселоны» и «Реала», на этот раз, в финале Кубка Испании.

В овертайме победу вырвали «гранатовые», хотя в центре внимания часто оказывался арбитр, действия которого иногда вызывали недоумение даже у участников поединка.

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил работу судейской бригады в битве испанских грандов:

«Назначение на финальную игру Рикардо де Бургоса Бенгоечеу вызвало не удовлетворение со стороны «Реала», были даже сообщения, что мадридцы по этой причине будут бойкотировать матч. До замены судейской бригады дело не дошло, однако этот прессинг со стороны «Реала» таки повлиял на действия рефери.

Я не считаю, что он был предвзят к какой-то из команд, однако он часто пропускал фолы, что вызвало удивление со стороны футболистов. Вносили определенную нервозность и жесты, мимика арбитра. Все же, справедливости ради следует сказать, что его ошибки не повлияли на результат.

Что же до игровых эпизодов с назначением и отменой пенальти, то здесь на помощь рефери пришла система VAR: Мбаппе находился в офсайде, а Рафинья «рисовал» нарушение против него. Как по мне, в Испании могли доверить обслуживание финала более «звездному» арбитру».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от «Барселоны».

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Мирослав Ступар инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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