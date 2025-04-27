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  4. Пятов объяснил, почему Шахтеру необходимо обыграть Динамо
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 12:56 |
356
0

Пятов объяснил, почему Шахтеру необходимо обыграть Динамо

Победа придаст горнякам уверенность перед финалом Кубка Украины

27 апреля 2025, 12:56 |
356
0
Пятов объяснил, почему Шахтеру необходимо обыграть Динамо
ФК Шахтер. Андрей Пятов

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо»:

«Если мы обыграем «Динамо», то это придаст нам уверенности перед кубком. За этот короткий период, между сегодняшней игрой и кубком, мы будем брать информацию из этого матча. И поэтому для нас это хорошая репетиция на высоком уровне, как и для «Динамо».

Шахтер должен выигрывать все оставшиеся матчи. Сегодня игра с «Динамо» – мы должны победить. Следующий – «Черноморец». И так все матчи. Мы не смотрим ни на кого. Мы понимаем, в каком мы положении и на каком месте. И только победы в последних играх придадут нам уверенности на следующий сезон».

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 27 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: УПЛ-ТВ
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