Ворскла – Верес. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 26-го тура УПЛ начнется в 13:00
В воскресенье, 27 апреля, в 13:00 состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Верес».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Оба наставника определились со стартовыми составами команд на игру.
«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Вереса» - 35 очков, клуб разместился на 7-й позиции.
Стартовые составы на матч Ворскла – Верес:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболисты «Реала» не сдержали эмоций в конце встречи
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Испании 2024/25