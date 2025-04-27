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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 12:08 | Обновлено 27 апреля 2025, 12:09
178
0

Ворскла – Верес. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 26-го тура УПЛ начнется в 13:00

27 апреля 2025, 12:08 | Обновлено 27 апреля 2025, 12:09
178
0
Ворскла – Верес. Стали известны стартовые составы на игру
УПЛ

В воскресенье, 27 апреля, в 13:00 состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Оба наставника определились со стартовыми составами команд на игру.

«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Вереса» - 35 очков, клуб разместился на 7-й позиции.

Стартовые составы на матч Ворскла – Верес:

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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