Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании
Ханси выразил восхищение главным тренером «сливочных»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик рассказал о разговоре с коучем мадридского «Реала» Карло Анчелотти после финального матча Кубка Испании (3:2).
«Карло Анчелотти? Я пожелал ему всего лучшего. Играть против одного из самых титулованных тренеров для меня – честь», – лаконично заявил главный тренер «сине-гранатовых».
Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.
Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.
Ранее эмоциями после безумной победы поделился главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
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