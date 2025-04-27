Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик рассказал о разговоре с коучем мадридского «Реала» Карло Анчелотти после финального матча Кубка Испании (3:2).

«Карло Анчелотти? Я пожелал ему всего лучшего. Играть против одного из самых титулованных тренеров для меня – честь», – лаконично заявил главный тренер «сине-гранатовых».

Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.

Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.

Ранее эмоциями после безумной победы поделился главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.