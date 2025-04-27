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  4. Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании
Испания
27 апреля 2025, 11:37 |
1328
1

Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании

Ханси выразил восхищение главным тренером «сливочных»

27 апреля 2025, 11:37 |
1328
1
Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик рассказал о разговоре с коучем мадридского «Реала» Карло Анчелотти после финального матча Кубка Испании (3:2).

«Карло Анчелотти? Я пожелал ему всего лучшего. Играть против одного из самых титулованных тренеров для меня – честь», – лаконично заявил главный тренер «сине-гранатовых».

Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.

Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.

Ранее эмоциями после безумной победы поделился главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

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Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ханс-Дитер Флик Кубок Испании по футболу Барселона - Реал
Олег Вахоцкий Источник: Footmercato
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Комментарии 1
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T-800
да, хороших специалистов готовят сборные, как и клубы - сборным (Дешам один чего стоит)
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