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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 11:30 |
32
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес

Матч 26-го тура УПЛ состоится 27 апреля в 13:00

27 апреля 2025, 11:30 |
32
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес
УПЛ

В воскресенье, 27 апреля, в 13:00 состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк с Ивано-Франковска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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