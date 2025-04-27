Полузащитник Карпат: «В следующий раз обыграем Оболонь»

Игрок львовян Олег Федор эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что ему понравилось в действиях футболистов «Оболони» и «Карпат» в поединке 26 тура УПЛ, завершившегося результативной ничьей – 2:2.

«Игра «Оболони» мне импонировала. Если раньше киевляне отличались неуступчивостью, строго действуя от обороны, то теперь уже пытаются комбинировать в поисках пространства между линиями.

Тем не менее, «Карпатам» удалось навязать хозяевам свою игру, заточенную на интенсивность, контроль мяча, осмысленные забегания в свободные зоны. Думаю, что это было бы несправедливо, если бы мы под занавес противостояния не выровняли положение. Ведь не реализовали пенальти, еще одно взятие ворот аннулировали судьи, угрожающих ситуаций у владений «Оболони» – хватало. Остается с прицелом навести порядок.

Еще отметил в действиях львовской команды менталитет победителя. Дважды мы уступали по ходу матча, но это не выбило из колеи и довольно быстро восстанавливало паритет. И когда счет становился ничейным, то прилагали максимум усилий, чтобы выйти вперед. К сожалению, не удалось дожать оппонента. Но убежден, что в следующий раз обязательно добьемся своего», – заявил Федор.

Сейчас футболисты «Карпат» занимают пятое место в чемпионате, набрав 40 очков.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» вырвали ничью в игре против «Оболони».