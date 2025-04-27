Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Ворскла
27.04.2025 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 11:16 | Обновлено 27 апреля 2025, 11:19
36
0

Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля в 13:00 состоится матч 26-го тура чемпионата Украины

27 апреля 2025, 11:16 | Обновлено 27 апреля 2025, 11:19
36
0
Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 27 апреля, в 13:00 состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк с Ивано-Франковска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ворскла – Верес
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес
Полузащитник Карпат: «В следующий раз обыграем Оболонь»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава смотреть онлайн Верес Ровно Ворскла - Верес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер теряет и трофеи, и стиль. Сравнение с Динамо это доказывает
Футбол | 27 апреля 2025, 10:00 6
Шахтер теряет и трофеи, и стиль. Сравнение с Динамо это доказывает
Шахтер теряет и трофеи, и стиль. Сравнение с Динамо это доказывает

Марино Пушич в очередной раз лукавит, очевидно, пытаясь всеми силами удержаться на своем посту

Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании
Футбол | 27 апреля 2025, 11:37 0
Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании
Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании

Ханси выразил восхищение главным тренером «сливочных»

Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Футбол | 27.04.2025, 08:46
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Футбол | 27.04.2025, 02:50
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Футбол | 27.04.2025, 01:48
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
26.04.2025, 04:57 2
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
26.04.2025, 22:40 15
Хоккей
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 26
Футзал
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 6
Футбол
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
26.04.2025, 07:50 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
26.04.2025, 02:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем