САБО – о лидере Динамо: «Не хочу обижать, но он не великий игрок»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался об уровне нынешних игроков столичного клуба накануне матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера»:

«Как я уже сказал, нет у нас ярких игроков. Ярмоленко уже отыграл свое и просто доигрывает, больше в конфликты с болельщиками вступает. Не хочу обижать Буяльского, но он никогда не был великим игроком. Для «Динамо» годится, но не более. Никто из топ-клубов никогда им не интересовался.

Бражко прилично сдал, не знаю, что у него случилось. Шапаренко хорошо прогрессировал, я даже думал, что его кто-то купит, а теперь остановился и превратился в среднего футболиста. Но потенциал у Бражко и Шапаренко есть. Будем ждать, пока они его раскроют».

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 27 апреля в 18:00 по киевскому времени.