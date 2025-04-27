САБО – о лидере Динамо: «Не хочу обижать, но он не великий игрок»
Бывший тренер киевлян высказался об уровне нынешних игроков «Динамо»
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался об уровне нынешних игроков столичного клуба накануне матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера»:
«Как я уже сказал, нет у нас ярких игроков. Ярмоленко уже отыграл свое и просто доигрывает, больше в конфликты с болельщиками вступает. Не хочу обижать Буяльского, но он никогда не был великим игроком. Для «Динамо» годится, но не более. Никто из топ-клубов никогда им не интересовался.
Бражко прилично сдал, не знаю, что у него случилось. Шапаренко хорошо прогрессировал, я даже думал, что его кто-то купит, а теперь остановился и превратился в среднего футболиста. Но потенциал у Бражко и Шапаренко есть. Будем ждать, пока они его раскроют».
Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 27 апреля в 18:00 по киевскому времени.
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