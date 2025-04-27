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  4. САБО – о лидере Динамо: «Не хочу обижать, но он не великий игрок»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 13:21 |
2070
5

САБО – о лидере Динамо: «Не хочу обижать, но он не великий игрок»

Бывший тренер киевлян высказался об уровне нынешних игроков «Динамо»

27 апреля 2025, 13:21 |
2070
5
САБО – о лидере Динамо: «Не хочу обижать, но он не великий игрок»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался об уровне нынешних игроков столичного клуба накануне матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера»:

«Как я уже сказал, нет у нас ярких игроков. Ярмоленко уже отыграл свое и просто доигрывает, больше в конфликты с болельщиками вступает. Не хочу обижать Буяльского, но он никогда не был великим игроком. Для «Динамо» годится, но не более. Никто из топ-клубов никогда им не интересовался.

Бражко прилично сдал, не знаю, что у него случилось. Шапаренко хорошо прогрессировал, я даже думал, что его кто-то купит, а теперь остановился и превратился в среднего футболиста. Но потенциал у Бражко и Шапаренко есть. Будем ждать, пока они его раскроют».

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 27 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Владимир Бражко Николай Шапаренко
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 5
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NikoKam1969
Цілком згідний із Сабо.
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+2
Игорь Плахтий
Все по ділу дід каже 
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+1
contr
Мудро Сабо ! Всі вони  гівно як і весь український футбол ☝️
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-3
Alex
Сабо вже давно у Ахметва і Палкіна на зарплаті.Тому все що він каже  це спроба задіти за живе клуб і гравців Динамо Київ.Особливо сьогодні.
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-4
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