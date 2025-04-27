Конкурировал с Гаринчей. Умер звездный бразилец миланского Интера

На 85-м году жизни скончался известный бразильский футболист Жаир да Коста, который в свое время был звездой миланского «Интера».

Да Коста начинал свою карьеру в бразильской «Португези», за которую дебютировал в 1960 году.

Уже через два сезона да Коста едет со сборной Бразилии на чемпионат мира в Чили. Там команда торжествует, но да Коста на поле появился лишь однажды, ведь играл на одной позиции с Гарринчей.

Сразу на футболиста бросили взгляд тренеры итальянских клубов. Это были «Милан» и «Интер». И если тренер «Милана» отказался от да Косты из-за худобы, то в «Интере» к игроку претензий не было и президент Анджело Моратти предложил футболисту контракт.

Дебютировал за «Интер» 1 ноября 1962 года в матче против «Дженоа». Всего за миланскую команду провел 5 сезонов. Сыграл за команду 119 матчей и забил 40 мячей. За этот период трижды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок чемпионов.

В 1967 году перешел в «Рому», но проведя там один сезон, вернулся в «Интер».

После возвращения в миланский клуб сыграл там три сезона и однажды выиграл чемпионат Италии.

В 1972 году вернулся в Бразилию, где играл за «Сантос», а заканчивал карьеру в канадской команде «Уинсор Стар».