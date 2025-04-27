Барселона в невероятном матче одолела мадридский Реал, завоевав Кубок Испании. На пресс-конференцию Ханси Флик и Карло Анчелотти пришли в разном настроении.

Итальянский наставник «сливочных» Карло Анчелотти был расстроен поражением, заявив, что его команда заслуживала победы в матче: «Если бы мы победили, то это было бы справедливо, ведь во втором тайме мы были ближе к победе, чем соперники. Жаль, что не выиграли, но нареканий никаких нет. Команда сделала свою работу», – заявил Карло.

Немецкий тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик в приподнятом настроении поблагодарил своих подопечных, но заявил, что на празднование не очень много времени: «Это настоящая борьба до конца. Игроки Барселоны вызывают огромное уважение. Это был увлекательный матч между двумя невероятными командами. И очень хорошо, что мы боролись до конца», – резюмировал Флик.

ВИДЕО. Реакция Флика и Анчелотти после безумного матча Барселона – Реал: