«Я бы не сказал». Милевский дал прогноз на матч Шахтер – Динамо в УПЛ

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский дал свой прогноз на матч «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Букмекеры считают шансы команд практически равными, отдавая лишь небольшое предпочтение Шахтеру. А каково ваше мнение, кто фаворит?

– Я бы не сказал, что в этой игре есть фаворит. Динамо сейчас в хорошей форме, да и Шахтер поднабрал, несмотря на поражение от Колосса, – лаконично заявил Милевский.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Ранее своим мнением по поводу матча поделился бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко.