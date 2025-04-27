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  4. «Я бы не сказал». Милевский дал прогноз на матч Шахтер – Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 13:39 |
976
0

«Я бы не сказал». Милевский дал прогноз на матч Шахтер – Динамо в УПЛ

Артем не видит фаворита в нынешнем противостоянии

27 апреля 2025, 13:39 |
976
0
«Я бы не сказал». Милевский дал прогноз на матч Шахтер – Динамо в УПЛ
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский дал свой прогноз на матч «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Букмекеры считают шансы команд практически равными, отдавая лишь небольшое предпочтение Шахтеру. А каково ваше мнение, кто фаворит?

– Я бы не сказал, что в этой игре есть фаворит. Динамо сейчас в хорошей форме, да и Шахтер поднабрал, несмотря на поражение от Колосса, – лаконично заявил Милевский.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Ранее своим мнением по поводу матча поделился бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Артем Милевский
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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