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  4. Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 апреля 2025, 09:13 |
305
0

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

27 апреля 2025, 09:13 |
305
0
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, США.

В 3-м раунде украинка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 11). Поединок состоится 4-м запуском вечерней сессии на Manolo Santana Stadium. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Рыбакиной.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Марии Саккари, либо против Жасмин Паолини.

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Элина Свитолина Елена Рыбакина смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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