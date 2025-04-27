Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
27 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, США.
В 3-м раунде украинка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 11). Поединок состоится 4-м запуском вечерней сессии на Manolo Santana Stadium. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Рыбакиной.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Марии Саккари, либо против Жасмин Паолини.
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