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  4. Н. Киченок / Сой Ифань – Остапенко / Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
27 апреля 2025, 08:50 |
86
0

Н. Киченок / Сой Ифань – Остапенко / Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию второго раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Мадриде

27 апреля 2025, 08:50 |
86
0
Н. Киченок / Сой Ифань – Остапенко / Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Сюй Ифань и Надежда Киченок

27 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) сыграют против тандема Алена Остапенко (Латвия) / Се Шувэй (Китайский Тайбей). Поединок состоится 1-м запуском на корте №6 и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Беатрис Хаддад Майи и Лауры Зигемунд, либо против Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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Надежда Киченок Сюй Ифань Алена Остапенко Се Шувэй смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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