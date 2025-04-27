Н. Киченок / Сой Ифань – Остапенко / Се Шувэй. Смотреть онлайн. LIVE

27 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) сыграют против тандема Алена Остапенко (Латвия) / Се Шувэй (Китайский Тайбей). Поединок состоится 1-м запуском на корте №6 и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Беатрис Хаддад Майи и Лауры Зигемунд, либо против Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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