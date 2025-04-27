ВИДЕО. Как Барселону награждал король Испании

26 апреля в финальном матче Кубка Испании встречались «Барселона» и мадридский «Реал».

В основное время команды выдали невероятную игру. Сначала каталонцы вышли вперед после великолепного удара Педри. Во второй половине игры уже мадридцы на 70-й и 77-й минутах забили дважды и повели в счете. Отличились Мбаппе и Чуамени.

«Барселона» усилиями Торреса сравняла на 86-й, а в экстратайме Кунде принес своей команде победу.

Команда была награждена медалями золотого сорта. А главный трофей турнира из рук короля Испании Филиппа VI получили два игрока с капитанскими повязками – Рафинья и Марк-Андре тер Штеген.