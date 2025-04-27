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Испания
27 апреля 2025, 08:45 |
247
0

ВИДЕО. Как Барселону награждал король Испании

Каталонский клуб одержал победу в финале над мадридским «Реалом»

27 апреля 2025, 08:45 |
247
0
ВИДЕО. Как Барселону награждал король Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля в финальном матче Кубка Испании встречались «Барселона» и мадридский «Реал».

В основное время команды выдали невероятную игру. Сначала каталонцы вышли вперед после великолепного удара Педри. Во второй половине игры уже мадридцы на 70-й и 77-й минутах забили дважды и повели в счете. Отличились Мбаппе и Чуамени.

«Барселона» усилиями Торреса сравняла на 86-й, а в экстратайме Кунде принес своей команде победу.

Команда была награждена медалями золотого сорта. А главный трофей турнира из рук короля Испании Филиппа VI получили два игрока с капитанскими повязками – Рафинья и Марк-Андре тер Штеген.

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Александр Сильченко Источник: ФК Барселона
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