Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Финал в Кьяссо. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию решающего матча на турнире ITF W75 в Швейцарии
27 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 280) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.
В финале украинка сыграет против представительницы Австрии Юлии Грабер (WTA 238). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Юлии.
Завацкая проведет первый финал в 2025 году и 18-й в карьере.
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