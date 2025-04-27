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  4. Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Финал в Кьяссо. Смотреть онлайн. LIVE
ITF
27 апреля 2025, 08:37 |
48
0

Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Финал в Кьяссо. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию решающего матча на турнире ITF W75 в Швейцарии

27 апреля 2025, 08:37 |
48
0
Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Финал в Кьяссо. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Катарина Завацкая

27 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 280) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

В финале украинка сыграет против представительницы Австрии Юлии Грабер (WTA 238). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Юлии.

Завацкая проведет первый финал в 2025 году и 18-й в карьере.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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