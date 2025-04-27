Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Финал в Кьяссо. Смотреть онлайн. LIVE

27 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 280) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

В финале украинка сыграет против представительницы Австрии Юлии Грабер (WTA 238). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Юлии.

Завацкая проведет первый финал в 2025 году и 18-й в карьере.

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