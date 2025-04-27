Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 52). Поединок пройдет первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Кудерметовой.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Софии Кенин, либо против Анастасии Потаповой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.