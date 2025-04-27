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  4. Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 апреля 2025, 08:27 |
73
0

Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

27 апреля 2025, 08:27 |
73
0
Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 52). Поединок пройдет первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Кудерметовой.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Софии Кенин, либо против Анастасии Потаповой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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