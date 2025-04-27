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WTA
27 апреля 2025, 08:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:26
339
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 27 апреля

В воскресенье в Испании выступят сестры Киченок, Элина Свитолина и Марта Костюк

27 апреля 2025, 08:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:26
339
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 27 апреля
Instagram. Элина Свитолина

27 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 3-го раунда в одиночном разряде, а также состоятся все поединки второго круга в парном.

В воскресенье в столице Испании выступят четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 27 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №4. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Марта Костюк [24] – Вероника Кудерметова

Manolo Santana Stadium. 4-й запуск (не ранее 21:00)

Элина Свитолина [17] – Елена Рыбакина [10]

WTA 1000 Мадрид. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №6. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Надежда Киченок / Сюй Ифань – Алена Остапенко / Се Шувэй [3]

Корт №6. 4-й запуск (не ранее 13:00)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Мэдисон Киз / Мария Саккари [WC]

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Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA Мадрид расписание Марта Костюк Вероника Кудерметова Элина Свитолина Елена Рыбакина Надежда Киченок Сюй Ифань Алена Остапенко Се Шувэй Людмила Киченок София Кенин Мэдисон Киз Мария Саккари
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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