27 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 3-го раунда в одиночном разряде, а также состоятся все поединки второго круга в парном.

В воскресенье в столице Испании выступят четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 27 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №4. 1-й запуск (не ранее 12:00)

Марта Костюк [24] – Вероника Кудерметова

Manolo Santana Stadium. 4-й запуск (не ранее 21:00)

Элина Свитолина [17] – Елена Рыбакина [10]

WTA 1000 Мадрид. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №6. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Надежда Киченок / Сюй Ифань – Алена Остапенко / Се Шувэй [3]

Корт №6. 4-й запуск (не ранее 13:00)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Мэдисон Киз / Мария Саккари [WC]