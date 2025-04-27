Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 27 апреля
В воскресенье в Испании выступят сестры Киченок, Элина Свитолина и Марта Костюк
27 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде продолжатся матчи 3-го раунда в одиночном разряде, а также состоятся все поединки второго круга в парном.
В воскресенье в столице Испании выступят четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 27 апреля
WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №4. 1-й запуск (не ранее 12:00)
Марта Костюк [24] – Вероника Кудерметова
Manolo Santana Stadium. 4-й запуск (не ранее 21:00)
Элина Свитолина [17] – Елена Рыбакина [10]
WTA 1000 Мадрид. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №6. 1-й запуск (не ранее 13:00)
Надежда Киченок / Сюй Ифань – Алена Остапенко / Се Шувэй [3]
Корт №6. 4-й запуск (не ранее 13:00)
Людмила Киченок / София Кенин [8] – Мэдисон Киз / Мария Саккари [WC]
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