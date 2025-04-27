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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 10:05 |
23
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Полесье

Матч УПЛ состоится 27 апреля в 15:30

27 апреля 2025, 10:05 |
23
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Полесье
ФК Колос. Иван Пахолюк

26 апреля в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между ковалевским «Колосом» и житомирским «Полесьем» в рамках 26 тура УПЛ.

«Полесье» в турнирной таблице идет на 4-й позиции с 42 пунктами, а «Колос» на 11-й строчке с 27 очками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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