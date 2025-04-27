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  4. Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Прогноз и анонс на финальный матч в Кьяссо
ITF
27 апреля 2025, 06:51 |
87
0

Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Прогноз и анонс на финальный матч в Кьяссо

Решающий поединок турнира ITF W75 в Швейцарии состоится 27 апреля в 14:30

27 апреля 2025, 06:51 |
87
0
Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Прогноз и анонс на финальный матч в Кьяссо
Instagram. Катарина Завацкая

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27 апреля в финале турнира в швейцарском Кьяссо сыграют Катарина Завацкая (WTA 280) и Юлия Грабер (WTA 238). Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Катарина Завацкая

Украинская теннисистка мало играла в этом сезоне, так как вначале февраля получила травму на турнире в Брисбене, из-за чего не смогла доиграть матч против японки Сакацуме. Завацкая не играла два месяца, а потом на турнире в словенском Копере проиграла первый же матч.

В Кьяссо наша спортсменка выглядит очень уверенно, на пути к финалу она проиграла всего одну партию. А стартовала украинка еще в квалификации, где прошла Паулу Сембранос и Габриэлу Ли.

В основе Катарина обыграла француженку Тан – 6:3, 6:1, потом была победа над аргентинской спортсменкой Риерой – 6:3, 6:3. Пришлось показать характер против гречанки Сакеллариди – 1:6, 6:2, 6:1. Не было проблем в полуфинале с бельгийкой Вандевинкел – 6:2, 6:1. Судя по игре и результатам, наша спортсменка оправилась от травмы, она готова штурмовать титул. Завацкая в этом сезоне провела 11 матчей, одержав в них 7 побед.

Instagram. Катарина Завацкая

Юлия Грабер

Австрийская теннисистка плохо начала этот сезон, на ее счету было 2 победы в 9 играх на харде. Настоящим перерождением стали матчи на грунте, она выиграла уже турниры в Санта-Маргерита-ди-Пула и Копере, а теперь в шаге от третьего титула подряд. Винстрик Грабер составляет 14 поединков на этом покрытии.

Стоит отметить, что на сильных турнирах спортсменка ничем не выделялась, но только начала играть на соревнованиях ITF, сразу пошли трофеи. В Кьяссо австрийская теннисистка еще не проиграла ни одного сета. Она одолела итальянку Пигато – 6:4, 6:0, француженку Жанжан – 6:3, 6:1, чешку Палицову – 6:1, 6:4, а также Дайхманн из Лихтенштейна – 6:3, 6:0. Грабер явно поймала кураж, хотя такой темп еще надо выдержать физически.

Instagram. Юлия Грабер

Личные встречи

В очных противостояниях пока ведет австрийская спортсменка со счетом 2:1, но в последнем матче, который состоялся в 2024 году, выиграла Завацкая.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Завацкой – 3.62, победа Грабер – 1.25. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Конечно, это турнир не самого высокого уровня, хотя выиграть его важно, поэтому на корт выйдут две мотивированные спортсменки. Грабер на бумаге явный фаворит, это можно связать с отличной формой, которую набрала австрийская спортсменка.

Думаю, букмекеры сильно недооценивают нашу теннисистку, поэтому я поставлю на успех Завацкой с форой +5,5 геймов за 1,77.

Прогноз Sport.ua
Катарина Завацкая
27.04.2025 -
14:30
Юлия Грабер
Фора Завацкой (+5.5) 1.77 Сделать ставку

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Юлия Грабер Катарина Завацкая прогнозы прогнозы на теннис ITF Кьяссо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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