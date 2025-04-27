27 апреля свой матч третьего круга на турнире в Мадриде проведут Марта Костюк (WTA 36) и Вероника Кудерметова (WTA 52).

Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Многие обоснованно ждут прорыва от Костюк, хотя со старта сезона она только потеряла в рейтинге, покинув топ-20. Наша спортсменка пока не может обрести стабильность в этом сезоне, хотя в своей лучшей форме она способна обыграть соперницу любого уровня.

Марта в Мадриде стартовала со второго круга, где ей в соперницы сразу же досталась сильная Эмма Радукану. Матч прошел в интересной борьбе, в итоге украинка выиграла в трех партиях – 6:4, 2:6, 6:2, отпраздновав для себя начало грунтового сезона. В общей сложности у нашей спортсменки в этом сезоне 12 побед в 21 встрече.

После первой победы уже должна появиться уверенность, так как удалось пройти непростую соперницу, букмекеры давали шансы против Радукану примерно 50 на 50.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вероника Кудерметова

Глядя на карьеру «нейтралки» есть ощущение, что свой пик она пережила, ведь в свое время она входила даже в топ-10, а сейчас играет на уровне середняка. Лучшим выступлением в этом сезоне можно считать четвертый круг Australian Open, где она без особых шансов уступила нашей Элине Свитолиной – 4:6, 1:6.

Спортсменка в этом сезоне провела 29 матчей, сумев одержать 18 побед. Надо отметить, что Кудерметова хорошо играет в паре, когда-то она была второй ракеткой мира. В Испании «нейтралка» начала матчем против своей сестры Полины, которую обыграла в двух сетах – 6:2, 6:2. Невероятно сложным был матч против испанки Букши, соперница подавала на поединок во втором сете, вела 5:3 в третьем сете и имела матчбол, но Кудерметова в итоге выиграла – 4:6, 7:6, 7:5.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова

Личные встречи

В очных противостояниях Костюк пока уступает 0:2, хотя не стоит воспринимать серьезно эту статистику, так как оба матча состоялись еще в 2021 году на харде, тогда Кудерметова проводила свои лучшие сезоны.

Прогноз

В этой паре букмекеры не видят фаворита, хотя в плане желания выиграть Марта будет иметь перевес. Украинка имеет хорошую возможность размочить счет в очных противостояниях, к тому же, соперница выдает не самый яркий сезон.

Жду сложного матча, возможно, есть смысл задуматься о высоком тотале, но я беру чистую победу украинки.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua Марта Костюк Вероника Кудерметова Победа Костюк 1.85 Сделать ставку

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