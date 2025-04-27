Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Поединок 1/16 финала состоится 27 апреля и начнется в 12:00 по Киеву
27 апреля свой матч третьего круга на турнире в Мадриде проведут Марта Костюк (WTA 36) и Вероника Кудерметова (WTA 52).
Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Марта Костюк
Многие обоснованно ждут прорыва от Костюк, хотя со старта сезона она только потеряла в рейтинге, покинув топ-20. Наша спортсменка пока не может обрести стабильность в этом сезоне, хотя в своей лучшей форме она способна обыграть соперницу любого уровня.
Марта в Мадриде стартовала со второго круга, где ей в соперницы сразу же досталась сильная Эмма Радукану. Матч прошел в интересной борьбе, в итоге украинка выиграла в трех партиях – 6:4, 2:6, 6:2, отпраздновав для себя начало грунтового сезона. В общей сложности у нашей спортсменки в этом сезоне 12 побед в 21 встрече.
После первой победы уже должна появиться уверенность, так как удалось пройти непростую соперницу, букмекеры давали шансы против Радукану примерно 50 на 50.
Вероника Кудерметова
Глядя на карьеру «нейтралки» есть ощущение, что свой пик она пережила, ведь в свое время она входила даже в топ-10, а сейчас играет на уровне середняка. Лучшим выступлением в этом сезоне можно считать четвертый круг Australian Open, где она без особых шансов уступила нашей Элине Свитолиной – 4:6, 1:6.
Спортсменка в этом сезоне провела 29 матчей, сумев одержать 18 побед. Надо отметить, что Кудерметова хорошо играет в паре, когда-то она была второй ракеткой мира. В Испании «нейтралка» начала матчем против своей сестры Полины, которую обыграла в двух сетах – 6:2, 6:2. Невероятно сложным был матч против испанки Букши, соперница подавала на поединок во втором сете, вела 5:3 в третьем сете и имела матчбол, но Кудерметова в итоге выиграла – 4:6, 7:6, 7:5.
Личные встречи
В очных противостояниях Костюк пока уступает 0:2, хотя не стоит воспринимать серьезно эту статистику, так как оба матча состоялись еще в 2021 году на харде, тогда Кудерметова проводила свои лучшие сезоны.
Прогноз
В этой паре букмекеры не видят фаворита, хотя в плане желания выиграть Марта будет иметь перевес. Украинка имеет хорошую возможность размочить счет в очных противостояниях, к тому же, соперница выдает не самый яркий сезон.
Жду сложного матча, возможно, есть смысл задуматься о высоком тотале, но я беру чистую победу украинки.
Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.85.
12:00
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