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  4. Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA
27 апреля 2025, 06:20 |
345
0

Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/16 финала состоится 27 апреля и начнется в 12:00 по Киеву

27 апреля 2025, 06:20 |
345
0
Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Коллаж Sport.ua

27 апреля свой матч третьего круга на турнире в Мадриде проведут Марта Костюк (WTA 36) и Вероника Кудерметова (WTA 52).

Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Многие обоснованно ждут прорыва от Костюк, хотя со старта сезона она только потеряла в рейтинге, покинув топ-20. Наша спортсменка пока не может обрести стабильность в этом сезоне, хотя в своей лучшей форме она способна обыграть соперницу любого уровня.

Марта в Мадриде стартовала со второго круга, где ей в соперницы сразу же досталась сильная Эмма Радукану. Матч прошел в интересной борьбе, в итоге украинка выиграла в трех партиях – 6:4, 2:6, 6:2, отпраздновав для себя начало грунтового сезона. В общей сложности у нашей спортсменки в этом сезоне 12 побед в 21 встрече.

После первой победы уже должна появиться уверенность, так как удалось пройти непростую соперницу, букмекеры давали шансы против Радукану примерно 50 на 50.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вероника Кудерметова

Глядя на карьеру «нейтралки» есть ощущение, что свой пик она пережила, ведь в свое время она входила даже в топ-10, а сейчас играет на уровне середняка. Лучшим выступлением в этом сезоне можно считать четвертый круг Australian Open, где она без особых шансов уступила нашей Элине Свитолиной – 4:6, 1:6.

Спортсменка в этом сезоне провела 29 матчей, сумев одержать 18 побед. Надо отметить, что Кудерметова хорошо играет в паре, когда-то она была второй ракеткой мира. В Испании «нейтралка» начала матчем против своей сестры Полины, которую обыграла в двух сетах – 6:2, 6:2. Невероятно сложным был матч против испанки Букши, соперница подавала на поединок во втором сете, вела 5:3 в третьем сете и имела матчбол, но Кудерметова в итоге выиграла – 4:6, 7:6, 7:5.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова

Личные встречи

В очных противостояниях Костюк пока уступает 0:2, хотя не стоит воспринимать серьезно эту статистику, так как оба матча состоялись еще в 2021 году на харде, тогда Кудерметова проводила свои лучшие сезоны.

Прогноз

В этой паре букмекеры не видят фаворита, хотя в плане желания выиграть Марта будет иметь перевес. Украинка имеет хорошую возможность размочить счет в очных противостояниях, к тому же, соперница выдает не самый яркий сезон.

Жду сложного матча, возможно, есть смысл задуматься о высоком тотале, но я беру чистую победу украинки.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
27.04.2025 -
12:00
Вероника Кудерметова
Победа Костюк 1.85 Сделать ставку

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Марта Костюк Вероника Кудерметова прогнозы прогнозы на теннис WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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