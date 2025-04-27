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  4. Йокогама – Аль Наср – 1:4. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
Саудовская Аравия
27 апреля 2025, 06:10 | Обновлено 27 апреля 2025, 06:15
372
0

Йокогама – Аль Наср – 1:4. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в Лиге чемпионов Азии

27 апреля 2025, 06:10 | Обновлено 27 апреля 2025, 06:15
372
0
Йокогама – Аль Наср – 1:4. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 апреля, состоялся четвертьфинал Лиги чемпионов Азии между «Йокогама Маринос» и «Аль-Наср».

Звезды «Аль-Насра» решили судьбу матча еще в первом тайме.

Уже на 27-й минуте Джон Дуран открыл счет. Через четыре минуты Садио Мане удвоил преимущество, а на 38-й Криштиану Роналду забил 934-й гол в карьере.

Во втором тайме команды забили по одному голу.

В 1/2 финала «Аль-Наср» сыграет с победителем пары „Кавасаки“ - «Аль-Садд».

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

Йокогама – Аль-Наср – 1:4

Голы: Ватанебе, 53 - Дуран, 27, 49, Мане, 31, Роналду, 38

Удаления: Ватанебе, 53

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Криштиану Роналду Йокогама Маринос Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Садио Мане видео голов и обзор Джон Дуран
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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