Йокогама – Аль Наср – 1:4. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча

В субботу, 26 апреля, состоялся четвертьфинал Лиги чемпионов Азии между «Йокогама Маринос» и «Аль-Наср».

Звезды «Аль-Насра» решили судьбу матча еще в первом тайме.

Уже на 27-й минуте Джон Дуран открыл счет. Через четыре минуты Садио Мане удвоил преимущество, а на 38-й Криштиану Роналду забил 934-й гол в карьере.

Во втором тайме команды забили по одному голу.

В 1/2 финала «Аль-Наср» сыграет с победителем пары „Кавасаки“ - «Аль-Садд».

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

Йокогама – Аль-Наср – 1:4

Голы: Ватанебе, 53 - Дуран, 27, 49, Мане, 31, Роналду, 38

Удаления: Ватанебе, 53