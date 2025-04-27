Йокогама – Аль Наср – 1:4. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в Лиге чемпионов Азии
В субботу, 26 апреля, состоялся четвертьфинал Лиги чемпионов Азии между «Йокогама Маринос» и «Аль-Наср».
Звезды «Аль-Насра» решили судьбу матча еще в первом тайме.
Уже на 27-й минуте Джон Дуран открыл счет. Через четыре минуты Садио Мане удвоил преимущество, а на 38-й Криштиану Роналду забил 934-й гол в карьере.
Во втором тайме команды забили по одному голу.
В 1/2 финала «Аль-Наср» сыграет с победителем пары „Кавасаки“ - «Аль-Садд».
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала
Йокогама – Аль-Наср – 1:4
Голы: Ватанебе, 53 - Дуран, 27, 49, Мане, 31, Роналду, 38
Удаления: Ватанебе, 53
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