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27 апреля 2025, 06:08 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 апреля 2025, 06:08 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Борнмут – Манчестер Юнайтед

Ggbet 1.75 – 4.18 – 4.64

18:00 Шахтер – Динамо

Ggbet 2.31 – 3.30 – 3.38

18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм

Ggbet 1.28 – 6.97 – 9.65

18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити

Ggbet 4.99 – 3.89 – 1.76

ТЕННИС

12:00 Марта Костюк – Вероника Кудерметова

Ggbet 1.80 – 2.01

21:00 Элина Свитолина – Елена Рыбакина

Ggbet 2.05 – 1.77

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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