СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Борнмут – Манчестер Юнайтед
18:00 Шахтер – Динамо
18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм
18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити
ТЕННИС
12:00 Марта Костюк – Вероника Кудерметова
21:00 Элина Свитолина – Елена Рыбакина
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