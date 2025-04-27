27 апреля на Еюп Стадиюму пройдет матч 33-го тура Суперлиги Турции, в котором Еюпспор встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Еюпспор

Команда - новое имя в турецком футболе. Точнее, она была основана более века назад, в 1919-м году. Но только в прошлом сезоне произошел прорыв: выиграв Первую Лигу, футболисты получили право дебютировать в элитном дивизионе страны. Так о себе как о тренере заявил Арда Туран, что был одним из самых успешных игроков Турции.

От новичков, как правило, ждут борьбы на непривычном, более высоком уровне. Но на этот раз дерзкий клуб нацелился на пропуск в еврокубки. Не обошлось, правда, без спада во второй половине зимы. Но, усилившись в то окно (среди прочих, пришел и опытнейший Степаненко), к апрелю снова набрали форму, да и календарь подкинул поединки с главными аутсайдерами. Как только попался более сильный соперник, Ризеспор, так сразу же ему проиграли, пусть и со счетом 0:1.

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Галатасарай

Клуб с Оканом Буруком прямо из небывалого провала прыгнул на первое место. И сумел отстоять чемпионский титул и в прошлом сезоне, хотя Фенербахче был необыкновенно упорен в преследовании лидера. Казалось бы, получив Осимхена в сентябре и Морату зимой, фаворит становится недостижим. Но у него не все получается. Неудач хватало: квалификацию Лиги чемпионов не прошли, в Суперкубке разгромно уступили Бешикташу, да и в плей-офф Лиги Европы не получилось задержаться.

Остается сосредоточиться на сохранении статуса силы №1 в футбольной Турции. В кубке, пройдя Фенербахче, с Коньяспором получилось добиться крайне уверенной победы в полуфинале - 1:5. А в Суперлиге против другого новичка, Бодрума, фаворит забил пару безответных голов, одержав очередную победу.

Статистика личных встреч

В начале декабря клубы сыграли первый очный официальный поединок. И дебютант сенсационно свел его в Стамбуле к ничьей 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости потеряют очки. С учетом формы, что снова набрал чемпион, можно ставить на него с форой -1 (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua Эюпспор Галатасарай Фора Галатасарая (-1) 1.81 Сделать ставку

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