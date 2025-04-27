ФОТО. Жена Левандовски впечатлила своей фигурой. Это 10/10
Анна Левандовски находится в топ-форме
Анна Левандовски, жена форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, привлекла внимание подписчиков новой публикацией.
Многократная призерка чемпионатов мира по карате и фитнес-тренер поделилась снимком, на котором она в белых брюках и стильном топе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В комментариях все отмечают её потрясающий внешний вид – Анна умеет мотивировать.
За её жизнью следят более 6 миллионов человек.
Анна и Роберт женаты с 2013 года, а их отношения начались в 2007-м. У пары есть две дочери — Клара и Лаура.
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