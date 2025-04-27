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  4. ФОТО. Жена Левандовски впечатлила своей фигурой. Это 10/10
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27 апреля 2025, 04:09 |
100
0

ФОТО. Жена Левандовски впечатлила своей фигурой. Это 10/10

Анна Левандовски находится в топ-форме

27 апреля 2025, 04:09 |
100
0
ФОТО. Жена Левандовски впечатлила своей фигурой. Это 10/10
Instagram. Анна Левандовски

Анна Левандовски, жена форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, привлекла внимание подписчиков новой публикацией.

Многократная призерка чемпионатов мира по карате и фитнес-тренер поделилась снимком, на котором она в белых брюках и стильном топе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях все отмечают её потрясающий внешний вид – Анна умеет мотивировать.

За её жизнью следят более 6 миллионов человек.

Анна и Роберт женаты с 2013 года, а их отношения начались в 2007-м. У пары есть две дочери — Клара и Лаура.

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фото lifestyle Роберт Левандовски Барселона девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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