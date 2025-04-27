Другие новости27 апреля 2025, 04:00 |
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ФОТО. «Прошли Крым вместе...». Как поздравили экс-игрока сб. Украины с ДР
Юлия Федецкая поздравила своего мужа
27 апреля 2025, 04:00 |
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Юлия Федецкая трогательно поздравила мужа, экс-футболиста Артема Федецкого, с важным юбилеем.
26 апреля день рождения отметил бывший игрок сборной Украины, которому исполнилось 40 лет.
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В Instagram Юлия написала, что они вместе прошли «Крым, Рим и медные трубы», вспоминая их общий путь с юности.
Она поблагодарила Артема за 18 лет поддержки, за принятие и помощь во всех начинаниях, а также выразила особую благодарность за их двух сыновей.
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