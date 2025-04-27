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27 апреля 2025, 04:00 |
46
0

ФОТО. «Прошли Крым вместе...». Как поздравили экс-игрока сб. Украины с ДР

Юлия Федецкая поздравила своего мужа

27 апреля 2025, 04:00 |
46
0
ФОТО. «Прошли Крым вместе...». Как поздравили экс-игрока сб. Украины с ДР
Instagram. Юлия и Артем Федецкие

Юлия Федецкая трогательно поздравила мужа, экс-футболиста Артема Федецкого, с важным юбилеем.

26 апреля день рождения отметил бывший игрок сборной Украины, которому исполнилось 40 лет.

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В Instagram Юлия написала, что они вместе прошли «Крым, Рим и медные трубы», вспоминая их общий путь с юности.

Она поблагодарила Артема за 18 лет поддержки, за принятие и помощь во всех начинаниях, а также выразила особую благодарность за их двух сыновей.

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фото Артем Федецкий сборная Украины по футболу lifestyle день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
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