ФОТО. «Прошли Крым вместе...». Как поздравили экс-игрока сб. Украины с ДР

Юлия Федецкая трогательно поздравила мужа, экс-футболиста Артема Федецкого, с важным юбилеем.

26 апреля день рождения отметил бывший игрок сборной Украины, которому исполнилось 40 лет.

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В Instagram Юлия написала, что они вместе прошли «Крым, Рим и медные трубы», вспоминая их общий путь с юности.

Она поблагодарила Артема за 18 лет поддержки, за принятие и помощь во всех начинаниях, а также выразила особую благодарность за их двух сыновей.