ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира впечатлила новыми кадрами
Микаэла Демайтер подтвердила свой статус
Бывшая канадская хоккеистка Микаэла Демайтер, которую называли самой привлекательной в этом виде спорта, вновь привлекла внимание подписчиков.
Известная своей откровенностью, Демайтер опубликовала серию фотографий в сексуальном купальнике.
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Ранее она защищала ворота команды «Bluewater Hawks» из Онтарио, но завершила карьеру ради модельного бизнеса.
Сейчас её аккаунт в Instagram насчитывает почти 3,1 миллиона подписчиков.
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