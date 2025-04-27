ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира впечатлила новыми кадрами

Бывшая канадская хоккеистка Микаэла Демайтер, которую называли самой привлекательной в этом виде спорта, вновь привлекла внимание подписчиков.

Известная своей откровенностью, Демайтер опубликовала серию фотографий в сексуальном купальнике.

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Ранее она защищала ворота команды «Bluewater Hawks» из Онтарио, но завершила карьеру ради модельного бизнеса.

Сейчас её аккаунт в Instagram насчитывает почти 3,1 миллиона подписчиков.