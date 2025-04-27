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  4. Мбаппе обошел Роналду по интересному показателю. Впереди только один
Испания
27 апреля 2025, 03:22 |
114
0

Мбаппе обошел Роналду по интересному показателю. Впереди только один

Французский форвард приблизился к Ивану Саморано

27 апреля 2025, 03:22 |
114
0
Мбаппе обошел Роналду по интересному показателю. Впереди только один
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче Кубка Испании Реал проиграл Барселоне со счетом 2:3.

Один из голов за Реал забил Килиан Мбаппе, который стал 34-м для француза в сезоне за клуб во всех турнирах.

В своем дебютном сезоне за Реал никто в 21 веке не забивал такое количество мячей.

Рекордсменом клуба является Иван Саморано, который забил 37 голов в своем дебютном сезоне за Реал во всех турнирах.

  • 37 - Иван Саморано (1992/93)
  • 34 - Килиан Мбаппе (2024/25)
  • 33 - Криштиану Роналду (2009/10)
  • 33 - Рууд ван Нистельрой (2006/07)

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Иван Саморано Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Килиан Мбаппе статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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