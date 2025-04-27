ВИДЕО. Всплыла правда про измены Дэвида Бекхэма. Их было несколько

Дэвид Бекхэм снова оказался в центре обсуждений после появления Ребекки Лус в программе «¡De Viernes!» на канале Telecinco.

Модель вернулась на телевидение после нескольких лет отсутствия, чтобы рассказать подробности романа с экс-звездой «Реала» в 2004 году.

Ребекка призналась, что у нее был роман с футболистом, пока он играл за «Реал», а также работала в семье Бекхэмов в качестве няни.

4 октября 2023 года вышел документальный фильм о Бекхэме, в котором пара рассказывала о своей реакции на измену, но Лус не была упомянута.

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В эфире «¡De Viernes!» Лус заявила, что Бекхэм вел двойную жизнь и призналась, что с самого начала испытывала к нему чувства.

Она также рассказала, что Бекхэм солгал ей, сказав, что это был его первый случай измены.

Роман закончился через две недели, когда Виктория позвонила и попросила найти мужа на вечеринке Роналдо.

Лус обнаружила Бекхэма с моделью в комнате и ушла, сказав: «Твоя жена».