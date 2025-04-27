Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Всплыла правда про измены Дэвида Бекхэма. Их было несколько
Другие новости
27 апреля 2025, 03:12 |
164
0

ВИДЕО. Всплыла правда про измены Дэвида Бекхэма. Их было несколько

Скандал, который преследует Дэвида Бекхэма сквозь года

27 апреля 2025, 03:12 |
164
0
ВИДЕО. Всплыла правда про измены Дэвида Бекхэма. Их было несколько
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм снова оказался в центре обсуждений после появления Ребекки Лус в программе «¡De Viernes!» на канале Telecinco.

Модель вернулась на телевидение после нескольких лет отсутствия, чтобы рассказать подробности романа с экс-звездой «Реала» в 2004 году.

Ребекка призналась, что у нее был роман с футболистом, пока он играл за «Реал», а также работала в семье Бекхэмов в качестве няни.

4 октября 2023 года вышел документальный фильм о Бекхэме, в котором пара рассказывала о своей реакции на измену, но Лус не была упомянута.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В эфире «¡De Viernes!» Лус заявила, что Бекхэм вел двойную жизнь и призналась, что с самого начала испытывала к нему чувства.

Она также рассказала, что Бекхэм солгал ей, сказав, что это был его первый случай измены.

Роман закончился через две недели, когда Виктория позвонила и попросила найти мужа на вечеринке Роналдо.

Лус обнаружила Бекхэма с моделью в комнате и ушла, сказав: «Твоя жена».

По теме:
ФОТО. Жена Левандовски впечатлила своей фигурой. Это 10/10
ФОТО. «Прошли Крым вместе...». Как поздравили экс-игрока сб. Украины с ДР
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира впечатлила новыми кадрами
видео Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм lifestyle скандал секс измена развод
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл
Футбол | 27 апреля 2025, 02:09 0
Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл
Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл

Каталонская команда взяла трофей Кубка Испании, обыграв в овертайме Реал

Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Теннис | 26 апреля 2025, 15:47 55
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0

Юлия в статусе андердога одолела Людмилу Самсонову и вышла в 1/8 финала тысячника

Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Футбол | 26.04.2025, 08:45
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Футбол | 27.04.2025, 01:48
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Футбол | 26.04.2025, 04:57
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33 1
Бокс
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
26.04.2025, 07:50 1
Бокс
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
25.04.2025, 11:33 3
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
25.04.2025, 09:04 5
Футбол
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 26
Футбол
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
25.04.2025, 13:09 8
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем