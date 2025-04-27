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27 апреля 2025, 01:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:01
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ФОТО. Звездный футболист унижал свою любовницу. Шокирующие детали

Скандал при участии Димитри Пайета и Лариссы Феррари набирает оборотов

27 апреля 2025, 01:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 02:01
600
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ФОТО. Звездный футболист унижал свою любовницу. Шокирующие детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Димитри Пайет и Ларисса Феррари

Димитри Пайет опроверг обвинения в «физическом и психологическом насилии» в адрес своей «любовницы» Лариссы Феррари в заявлении бразильской полиции.

Он признался, что имел отношения с адвокатом, но утверждал, что все действия были согласованными.

Феррари обвинила Пайета в унижении, заставляя пить свою мочу и лизать пол, а также подвергал её насилию. Она утверждает, что страдает от расстройства личности, и Пайет использовал её уязвимость.

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Феррари рассказала, что Пайет требовал от неё доказательства любви через унижение, а также что он отказался продолжать отношения, если она не поедет с ним во Францию. Она записывала видео, на которых совершала унизительные действия.

Феррари также утверждает, что Пайет и она использовали деревянные стулья, и что её кожа оставляла следы при любом давлении.

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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