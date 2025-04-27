Экс-игрок Шахтера оформил ассистенский хет-трик в чемпионате Бразилии

В матче 6-го тура Бразильской Серии А Интернасьонал на своем поле победил Жувентуде со счетом 3:1.

Очередным выдающимся результатом отметился Алан Патрик, который сделал все три результативные передачи.

В сезоне 2025 года он является первым игроком в чемпионате, который отметился подобным достижением.

В предыдущем сезоне никто из игроков не делал три ассиста за один матч.

В текущем сезоне Алан Патрик сыграл в 16 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Бразильская Серия А. 6-й тур. 26 апреля

Интернасьональ – Жувентуде – 3:1

Голы: Виктор Габриэль, 18, 39, 39, Борре, 61, – Баталла, 4