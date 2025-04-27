Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера оформил ассистенский хет-трик в чемпионате Бразилии
Бразилия
27 апреля 2025, 01:55 | Обновлено 27 апреля 2025, 01:56
104
0

Экс-игрок Шахтера оформил ассистенский хет-трик в чемпионате Бразилии

Алан Патрик в очередной раз демонстрирует хорошую игру за «Интернасьонал»

27 апреля 2025, 01:55 | Обновлено 27 апреля 2025, 01:56
104
0
Экс-игрок Шахтера оформил ассистенский хет-трик в чемпионате Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура Бразильской Серии А Интернасьонал на своем поле победил Жувентуде со счетом 3:1.

Очередным выдающимся результатом отметился Алан Патрик, который сделал все три результативные передачи.

В сезоне 2025 года он является первым игроком в чемпионате, который отметился подобным достижением.

В предыдущем сезоне никто из игроков не делал три ассиста за один матч.

В текущем сезоне Алан Патрик сыграл в 16 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Бразильская Серия А. 6-й тур. 26 апреля

Интернасьональ – Жувентуде – 3:1

Голы: Виктор Габриэль, 18, 39, 39, Борре, 61, – Баталла, 4

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста Шахтера опубликовала отровенное фото. Огонь
Шахтер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1. За что удалили Суркиса? Видеообзор матча
чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Жувентуде Алан Патрик Шахтер Донецк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл
Футбол | 27 апреля 2025, 02:09 0
Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл
Два трофея уже есть. Барселона имеет реальные шансы на квадрупл

Каталонская команда взяла трофей Кубка Испании, обыграв в овертайме Реал

«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
Бокс | 26 апреля 2025, 07:50 1
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха

Эгис Климас призвал не верить, что следующий бой Александр проведет 19 июля

Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Футбол | 26.04.2025, 02:32
Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Хоккей | 26.04.2025, 22:40
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в Китае
Другие виды | 26.04.2025, 14:23
Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в Китае
Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
25.04.2025, 07:48 5
Бокс
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
26.04.2025, 04:57 2
Футбол
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
25.04.2025, 15:05 6
Хоккей
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
25.04.2025, 09:04 5
Футбол
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 22
Футзал
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 26
Футбол
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
25.04.2025, 18:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем