Экс-игрок Шахтера оформил ассистенский хет-трик в чемпионате Бразилии
Алан Патрик в очередной раз демонстрирует хорошую игру за «Интернасьонал»
В матче 6-го тура Бразильской Серии А Интернасьонал на своем поле победил Жувентуде со счетом 3:1.
Очередным выдающимся результатом отметился Алан Патрик, который сделал все три результативные передачи.
В сезоне 2025 года он является первым игроком в чемпионате, который отметился подобным достижением.
В предыдущем сезоне никто из игроков не делал три ассиста за один матч.
В текущем сезоне Алан Патрик сыграл в 16 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
Бразильская Серия А. 6-й тур. 26 апреля
Интернасьональ – Жувентуде – 3:1
Голы: Виктор Габриэль, 18, 39, 39, Борре, 61, – Баталла, 4
HAT TRICK DE ASSISTÊNCIAS PARA O ALAN PATRICK— DataFut (@DataFutebol) April 26, 2025
AS TRÊS FORAM DE ESCANTEIO!
🎩🎩🎩 pic.twitter.com/zeUgCHCcjS
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