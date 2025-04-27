Другие новости27 апреля 2025, 01:34 |
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ФОТО. Девушка футболиста Шахтера опубликовала отровенное фото. Огонь
Кевин наслаждается компанией очаровательной красотки
27 апреля 2025, 01:34 |
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Алисия Калини, девушка нападающего донецкого «Шахтёра» Кевина, продолжает радовать своих подписчиков смелыми снимками.
На отдыхе её страница в соцсетях наполняется откровенными фото.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно она поделилась кадром, на котором наслаждается солнечными лучами в стильном купальнике, подчеркивающем её формы.
Алисия давно состоит в отношениях с Кевином и успешно совмещает модельную карьеру с блогерством, имея более 400 тысяч подписчиков в Instagram.
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