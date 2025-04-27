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27 апреля 2025, 01:34 |
670
0

ФОТО. Девушка футболиста Шахтера опубликовала отровенное фото. Огонь

Кевин наслаждается компанией очаровательной красотки

27 апреля 2025, 01:34 |
670
0
ФОТО. Девушка футболиста Шахтера опубликовала отровенное фото. Огонь
Instagram. Алисия Калини

Алисия Калини, девушка нападающего донецкого «Шахтёра» Кевина, продолжает радовать своих подписчиков смелыми снимками.

На отдыхе её страница в соцсетях наполняется откровенными фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно она поделилась кадром, на котором наслаждается солнечными лучами в стильном купальнике, подчеркивающем её формы.

Алисия давно состоит в отношениях с Кевином и успешно совмещает модельную карьеру с блогерством, имея более 400 тысяч подписчиков в Instagram.

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фото lifestyle Кевин (Шахтер) девушки Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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