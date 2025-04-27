Финал Кубка Испании продлен. Матч Барселона – Реал перешел в овертаймы

26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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Основные 90 минут завершились со счетом 2:2. Назначены овертаймы.

Если по итогам двух дополнительных таймов по 15 минут не будет определен победитель, то судьба противостояния решится в серии пенальти.

У сине-гранатовых забили Педри и Ферран Торрес, а у сливочных отличились Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени.

Кубок Испании 2024/25. Финал, 26 апреля

Барселона – Реал Мадрид – 2:2 (матч продолжается)

Голы: Педри, 28, Торрес, 84 – Мбаппе, 70, Тчуамэни, 77