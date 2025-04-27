Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финал Кубка Испании продлен. Матч Барселона – Реал перешел в овертаймы
Кубок Испании
27 апреля 2025, 01:10 | Обновлено 27 апреля 2025, 01:14
250
0

Финал Кубка Испании продлен. Матч Барселона – Реал перешел в овертаймы

Основное время игры завершилось со счетом 2:2, назначены экстратаймы

27 апреля 2025, 01:10 | Обновлено 27 апреля 2025, 01:14
250
0
Финал Кубка Испании продлен. Матч Барселона – Реал перешел в овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Основные 90 минут завершились со счетом 2:2. Назначены овертаймы.

Если по итогам двух дополнительных таймов по 15 минут не будет определен победитель, то судьба противостояния решится в серии пенальти.

У сине-гранатовых забили Педри и Ферран Торрес, а у сливочных отличились Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени.

Кубок Испании 2024/25. Финал, 26 апреля

Барселона – Реал Мадрид – 2:2 (матч продолжается)

Голы: Педри, 28, Торрес, 84 – Мбаппе, 70, Тчуамэни, 77

По теме:
ФОТО. Два капитана. Как Барселоне вручали Кубок Испании
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
32-й титул Барселоны. Количество трофеев в Кубке Испании: сколько у Реала?
Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Футзал | 26 апреля 2025, 14:55 5
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать

Латвия ждет указаний УЕФА

Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Теннис | 26 апреля 2025, 15:47 55
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0

Юлия в статусе андердога одолела Людмилу Самсонову и вышла в 1/8 финала тысячника

Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27.04.2025, 01:41
Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Футбол | 26.04.2025, 04:57
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Футбол | 27.04.2025, 01:48
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
25.04.2025, 09:04 5
Футбол
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
25.04.2025, 15:05 6
Хоккей
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
26.04.2025, 08:45 2
Футбол
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
26.04.2025, 00:01 4
Теннис
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 26
Футбол
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
25.04.2025, 15:35 5
Теннис
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем