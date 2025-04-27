Финал Кубка Испании продлен. Матч Барселона – Реал перешел в овертаймы
Основное время игры завершилось со счетом 2:2, назначены экстратаймы
26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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Основные 90 минут завершились со счетом 2:2. Назначены овертаймы.
Если по итогам двух дополнительных таймов по 15 минут не будет определен победитель, то судьба противостояния решится в серии пенальти.
У сине-гранатовых забили Педри и Ферран Торрес, а у сливочных отличились Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени.
Кубок Испании 2024/25. Финал, 26 апреля
Барселона – Реал Мадрид – 2:2 (матч продолжается)
Голы: Педри, 28, Торрес, 84 – Мбаппе, 70, Тчуамэни, 77
🚨 WE'RE HEADED TO EXTRA TIME! 2-2.#ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/sgUsTWWSSD— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 26, 2025
⏸️ Final de los 90 minutos reglamentarios.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2025
👉 ¡Nos vamos a la prórroga!
▶️ @FCBarcelona_es 2-2 @RealMadrid pic.twitter.com/GMLEK9BBIz
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