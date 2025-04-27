26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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На 84-й минуте Ферран Торрес поразил ворота соперников и сделал счет 2:2.

Торрес прошел Тибо Куртуа, которая почему-то решил слишком далеко выйти из ворот, не сумев ничего сделать против Феррана.

❗️ ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые