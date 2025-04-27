Кубок Испании27 апреля 2025, 00:55 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:57
407
3
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Ферран Торрес обошел Тибо Куртуа и сравнял счет на 84-й минуте
27 апреля 2025, 00:55 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:57
407
3
26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 84-й минуте Ферран Торрес поразил ворота соперников и сделал счет 2:2.
Торрес прошел Тибо Куртуа, которая почему-то решил слишком далеко выйти из ворот, не сумев ничего сделать против Феррана.
❗️ ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2025, 01:01 0
Поединок состоится 27 апреля в 18:30 по Киеву
Футзал | 26 апреля 2025, 14:55 5
Латвия ждет указаний УЕФА
Бокс | 26.04.2025, 07:50
Футбол | 26.04.2025, 02:32
Футбол | 26.04.2025, 21:20
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Лунин бы не начудил
гол суто на його совісті, треба було в рамці стояти
На стадіоні спекотно, тому "кращий голкіпер світу" пішов за пивом...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.04.2025, 18:10 4
26.04.2025, 02:50
25.04.2025, 15:05 6
25.04.2025, 15:35 5
25.04.2025, 13:09 8
25.04.2025, 21:57 10
26.04.2025, 00:01 4
25.04.2025, 11:33 3