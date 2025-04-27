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  4. ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Кубок Испании
27 апреля 2025, 00:55 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:57
407
3

ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые

Ферран Торрес обошел Тибо Куртуа и сравнял счет на 84-й минуте

27 апреля 2025, 00:55 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:57
407
3
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 84-й минуте Ферран Торрес поразил ворота соперников и сделал счет 2:2.

Торрес прошел Тибо Куртуа, которая почему-то решил слишком далеко выйти из ворот, не сумев ничего сделать против Феррана.

❗️ ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые

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Ферран Торрес Тибо Куртуа видео голов и обзор Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saltovka
Лунин бы не начудил
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+1
Viktor Shuper
гол суто на його совісті, треба було в рамці стояти
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0
Alehandro
На стадіоні спекотно, тому "кращий голкіпер світу" пішов за пивом...
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0
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