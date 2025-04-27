Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Погба приехал поддержать экс-партнера по сборной. Перед дебютом в ММА
Другие новости
27 апреля 2025, 00:49 |
126
0

ФОТО. Погба приехал поддержать экс-партнера по сборной. Перед дебютом в ММА

Неожиданная встреча Погба и Эвра

27 апреля 2025, 00:49 |
126
0
ФОТО. Погба приехал поддержать экс-партнера по сборной. Перед дебютом в ММА
Instagram. Поль Погба и Патрис Эвра

Поль Погба пришел на тренировку Патриса Эвра перед его дебютом в смешанных боевых искусствах в мае.

Эвра, завершивший карьеру футболиста в 2019 году, готовится к первому бою на мероприятии PFL в Париже. Он выразил желание драться с Луисом Суаресом.

Погба не имеет клуба с ноября, когда расторг контракт с «Ювентусом». Он был временно дисквалифицирован за положительный тест на тестостерон, но после апелляции срок был сокращен до 18 месяцев.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Погба и Эвра знакомы с 2009 года, когда Погба присоединился к «Манчестер Юнайтед». Эвра был его наставником и играл за сборную Франции.

После завершения карьеры Эвра стал популярным комментатором и поддерживал Поля в трудные моменты. Он также сыграл важную роль в возвращении Погба в «МЮ» в 2016 году.

Погба тренируется в Майами и может перейти в «Марсель» или «Манчестер Сити», но, по слухам, не подпишет контракт до конца сезона.

По теме:
Бывший капитан Манчестер Юнайтед дебютирует в смешанных единоборствах
ФОТО. Жена сына Бекхэма сфотографировалась оголенной. В душе
Рубен АМОРИМ о трансферах: «Это Манчестер Юнайтед. Все хотят тут играть»
фото Поль Погба Патрис Эвра ММА Луис Суарес Ювентус Манчестер Юнайтед
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Футбол | 26 апреля 2025, 02:32 1
Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты
Арсенал потратит 200 миллионов евро на атаку мечты

Лондонцы хотят купить Александера Исака и Нико Уильямса

ВИДЕО. Красные Суркиса и еще четырех. Эмоции матча U-19 Шахтера и Динамо
Футбол | 26 апреля 2025, 19:23 52
ВИДЕО. Красные Суркиса и еще четырех. Эмоции матча U-19 Шахтера и Динамо
ВИДЕО. Красные Суркиса и еще четырех. Эмоции матча U-19 Шахтера и Динамо

Нервное завершение матча юношеского чемпионата Украины

Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Бокс | 26.04.2025, 02:14
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
ВИДЕО. Камбек после провала: Реал забил второй Барсе в финале Кубка Испании
Футбол | 27.04.2025, 00:48
ВИДЕО. Камбек после провала: Реал забил второй Барсе в финале Кубка Испании
ВИДЕО. Камбек после провала: Реал забил второй Барсе в финале Кубка Испании
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Футбол | 26.04.2025, 04:57
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
26.04.2025, 12:21 38
Футбол
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
25.04.2025, 18:10 4
Футбол
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 22
Футзал
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
25.04.2025, 15:35 5
Теннис
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
26.04.2025, 08:45 2
Футбол
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 5
Футзал
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
26.04.2025, 00:01 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем