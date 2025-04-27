ФОТО. Погба приехал поддержать экс-партнера по сборной. Перед дебютом в ММА

Поль Погба пришел на тренировку Патриса Эвра перед его дебютом в смешанных боевых искусствах в мае.

Эвра, завершивший карьеру футболиста в 2019 году, готовится к первому бою на мероприятии PFL в Париже. Он выразил желание драться с Луисом Суаресом.

Погба не имеет клуба с ноября, когда расторг контракт с «Ювентусом». Он был временно дисквалифицирован за положительный тест на тестостерон, но после апелляции срок был сокращен до 18 месяцев.

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Погба и Эвра знакомы с 2009 года, когда Погба присоединился к «Манчестер Юнайтед». Эвра был его наставником и играл за сборную Франции.

После завершения карьеры Эвра стал популярным комментатором и поддерживал Поля в трудные моменты. Он также сыграл важную роль в возвращении Погба в «МЮ» в 2016 году.

Погба тренируется в Майами и может перейти в «Марсель» или «Манчестер Сити», но, по слухам, не подпишет контракт до конца сезона.