26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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На 28-й минуте счет стал равным. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе поразил ворота каталонцев со штрафного удара.

Килиан впервые в карьере отличился со штрафного удара. Отметим, что Мбаппе начал матч на скамейке для запасных и вышел на второй тайм.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе впервые в карьере забил со штрафного, сравняв счет с Барсой