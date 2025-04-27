Другие новости27 апреля 2025, 00:18 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:20
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ФОТО. Зубковы снова вместе! Несмотря на развод
Александр и Анна Зубковы снова проводят время вместе
27 апреля 2025, 00:18 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:20
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Анна Зубкова поделилась трогательным моментом с дочерью и футболистом «Трабзонспора» Александром Зубковым.
Экс-жена игрока выложила фото, на котором папа и малышка обнимаются.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Несмотря на развод, они поддерживают тёплые отношения ради дочери.
Подписчики пожелали семье счастья в комментариях и реакциях.
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