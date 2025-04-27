Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Зубковы снова вместе! Несмотря на развод
Другие новости
27 апреля 2025, 00:18 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:20
564
2

ФОТО. Зубковы снова вместе! Несмотря на развод

Александр и Анна Зубковы снова проводят время вместе

27 апреля 2025, 00:18 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:20
564
2
ФОТО. Зубковы снова вместе! Несмотря на развод
Instagram. Анна и Александр Зубковы с дочерью

Анна Зубкова поделилась трогательным моментом с дочерью и футболистом «Трабзонспора» Александром Зубковым.

Экс-жена игрока выложила фото, на котором папа и малышка обнимаются.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на развод, они поддерживают тёплые отношения ради дочери.

Подписчики пожелали семье счастья в комментариях и реакциях.

По теме:
ФОТО. Футболист Челси убегал от фанов возле Стэмфорд Бридж. Что случилось?
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Огонь
ФОТО. На глазах Эдена Азара умер 40-летний велосипедист
фото lifestyle Анна Зубкова Александр Зубков
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Футбол | 26 апреля 2025, 04:57 2
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо

Киевская команда опережает принципиального соперника на одно очко

ВИДЕО. Мбаппе впервые в карьере забил со штрафного, сравняв счет с Барсой
Футбол | 27 апреля 2025, 00:37 0
ВИДЕО. Мбаппе впервые в карьере забил со штрафного, сравняв счет с Барсой
ВИДЕО. Мбаппе впервые в карьере забил со штрафного, сравняв счет с Барсой

Килиан отличился в ворота каталонцев на 28-й минуте в финале Кубка Испании

Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Хоккей | 26.04.2025, 22:40
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Футбол | 26.04.2025, 08:45
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
Бокс | 26.04.2025, 07:50
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Зубков ще досі грає ту цицькату
Ответить
+1
Gargantua81
жопастая поняла, какая рыба уплыла, и пытается отыграть назад
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 6
Футбол
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
25.04.2025, 11:33 3
Футбол
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
25.04.2025, 15:05 6
Хоккей
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем