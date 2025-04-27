ФОТО. Зубковы снова вместе! Несмотря на развод

Анна Зубкова поделилась трогательным моментом с дочерью и футболистом «Трабзонспора» Александром Зубковым.

Экс-жена игрока выложила фото, на котором папа и малышка обнимаются.

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Несмотря на развод, они поддерживают тёплые отношения ради дочери.

Подписчики пожелали семье счастья в комментариях и реакциях.