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26 апреля 2025, 23:55 |
448
0

ФОТО. Футболист Челси убегал от фанов возле Стэмфорд Бридж. Что случилось?

Коул Палмер стал героем видео мемного потенциала

26 апреля 2025, 23:55 |
448
0
ФОТО. Футболист Челси убегал от фанов возле Стэмфорд Бридж. Что случилось?
The Sun. Коул Палмер

Фанаты «Челси» были удивлены, увидев, как Коул Палмер убегает от «Стэмфорд Бридж».

На видео, опубликованном в соцсетях, он бежит через толпу в худи и шортах, держа два телефона. Фанаты бегут за ним.

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Неясно, когда было снято это видео, но фанаты были озадачены его появлением возле стадиона.

В соцсетях один фанат написал: «Что происходит?». Другой добавил: «Новый шаблон мемов». Третий пошутил: «Командный автобус его забыл».

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фото Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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