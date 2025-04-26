Другие новости26 апреля 2025, 23:55 |
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ФОТО. Футболист Челси убегал от фанов возле Стэмфорд Бридж. Что случилось?
Коул Палмер стал героем видео мемного потенциала
26 апреля 2025, 23:55 |
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Фанаты «Челси» были удивлены, увидев, как Коул Палмер убегает от «Стэмфорд Бридж».
На видео, опубликованном в соцсетях, он бежит через толпу в худи и шортах, держа два телефона. Фанаты бегут за ним.
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Неясно, когда было снято это видео, но фанаты были озадачены его появлением возле стадиона.
В соцсетях один фанат написал: «Что происходит?». Другой добавил: «Новый шаблон мемов». Третий пошутил: «Командный автобус его забыл».
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