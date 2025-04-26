ВИДЕО. Пушка в девятку! Барселона шедевром открыла счет в финале Кубка
Педри с передачи Ламин Ямала эффектно поразил ворота мадридского Реала
26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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На 28-й минуте Барселона открыла счет – 1:0.
За сине-гранатовых эффектным голом в девятку ворот соперников отличился Педри. Ассист у Ламина Ямала.
❗️ ВИДЕО. Пушка в девятку! Барселона шедевром открыла счет в финале Кубка
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