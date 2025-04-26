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Кубок Испании
26 апреля 2025, 23:35 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:39
167
0

ВИДЕО. Пушка в девятку! Барселона шедевром открыла счет в финале Кубка

Педри с передачи Ламин Ямала эффектно поразил ворота мадридского Реала

26 апреля 2025, 23:35 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:39
167
0
ВИДЕО. Пушка в девятку! Барселона шедевром открыла счет в финале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 28-й минуте Барселона открыла счет – 1:0.

За сине-гранатовых эффектным голом в девятку ворот соперников отличился Педри. Ассист у Ламина Ямала.

❗️ ВИДЕО. Пушка в девятку! Барселона шедевром открыла счет в финале Кубка

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Педри Ламин Ямаль Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид видео голов и обзор Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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