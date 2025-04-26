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26 апреля 2025, 23:45 |
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Экс-игрок сборной Украины забил в Европе. Но его гол не помог

Даниил Игнатенко забил за «Слован»

26 апреля 2025, 23:45 |
550
0
Экс-игрок сборной Украины забил в Европе. Но его гол не помог
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Сегодня, 26 апреля, прошел матч чемпионата Словакии по футболу, в котором сыграли «ДАК 1904 Дунайская Стреда» и «Слован» Братислава.

В стартовом составе «Слована» вышел бывший хавбек сборной Украины Даниил Игнатенко, который забил гол на 78-й минуте. Однако гола украинца было недостаточно, клуб из Братислава уступил со счетом 1:2.

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«Слован» лидирует в чемпионской группе словацкой лиги с 63 очками. «ДАК 1904 Дунайская Стреда» идет четвертым с 45 баллами.

Игнатенко провел за «Слован» в этом сезоне 25 матч и забил третий гол.

Чемпионат Словакии. 26 апреля.

ДАК 1904 Дунайская Стреда – Слован Братислава – 2:1
Голы: Рамадан, 2, Реджич, 87 - Игнатенко, 78.

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Даниил Игнатенко ДАК 1904 Дунайска Стреда Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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