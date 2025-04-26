ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Огонь

Римма Андриевская, избранница игрока «Кривбасса» Даниила Бескоровайного, поразила поклонников стройной фигурой.

В Instagram она поделилась фото с тренировки в черном комбинезоне, который подчеркнул её формы.

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Римма занимается стретчингом, сочетая стиль и комфорт во время тренировок.

На своей странице девушка любит публиковать провокационные фото: