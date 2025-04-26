ФОТО. Фулбек Реала впервые сыграл за 1.5 месяца и за 9 минут травмировался
Карло Анчелотти вынужденно заменил Ферлана Менди на Франа Гарсию в финале Кубка
26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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На 9-й минуте левый защитник Реала Ферлан Менди получил травму. Карло Анчелотти пришлось произвести вынужденную замену – вместо француза вышел Фран Гарсия.
Для Менди это был первый выход на поле с 12 марта. Тогда в игре с Атлетико он получил травму и не играл 1.5 месяца.
ФОТО. Фулбек Реала впервые сыграл за 1.5 месяца и за 9 минут травмировался
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