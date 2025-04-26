26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 9-й минуте левый защитник Реала Ферлан Менди получил травму. Карло Анчелотти пришлось произвести вынужденную замену – вместо француза вышел Фран Гарсия.

Для Менди это был первый выход на поле с 12 марта. Тогда в игре с Атлетико он получил травму и не играл 1.5 месяца.

ФОТО. Фулбек Реала впервые сыграл за 1.5 месяца и за 9 минут травмировался

Getty Images/Global Images Ukraine