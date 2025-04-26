Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. На глазах Эдена Азара умер 40-летний велосипедист
Другие новости
26 апреля 2025, 23:02 |
426
0

ФОТО. На глазах Эдена Азара умер 40-летний велосипедист

Эден Азар стал свидетелем трагической смерти одного из участников

26 апреля 2025, 23:02 |
426
0
ФОТО. На глазах Эдена Азара умер 40-летний велосипедист
The Sun. Эден Азар

Британский велосипедист погиб во время гонки на Майорке, среди шокированных участников был и Эден Азар.

40-летний спортсмен участвовал в Mallorca 312 — любительской шоссейной гонке вокруг острова. Трагедия произошла в субботу утром, когда Азар также был в числе участников.

Сообщается, что велосипедист упал и пережил остановку сердца на дороге между Эспорлесом и Вальдемоссой. Он скончался до того, как его успели доставить в клинику.

Организаторы мероприятия выразили соболезнования семье погибшего:

«Мы предложили свою помощь и готовы поддержать их в эти трудные моменты».

Любители велоспорта выразили соболезнования в соцсетях.

Это не первый случай трагедии на острове в этом году: в начале месяца погиб ирландский турист, а в 2016 году шотландец Грэм МакГилвей также погиб от удара грузовика.

Азар, завершивший футбольную карьеру в октябре 2023 года, сказал после финиша: «Было очень тяжело, ноги болят, но это было замечательно. Нужно потренироваться и немного похудеть — и тогда всё будет идеально».

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Огонь
ФОТО. Вот где отдыхает жена Владислава Калитвинцева. Экзотика
Vuelta Asturias. Кови выиграл третий этап испанской четырехдневки
Эден Азар смерть велоспорт lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1. За что удалили Суркиса? Видеообзор матча
Футбол | 26 апреля 2025, 19:24 17
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1. За что удалили Суркиса? Видеообзор матча
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1. За что удалили Суркиса? Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты юношеского Классического

ВИДЕО. Как Роналду забил 943-й гол в карьере
Футбол | 26 апреля 2025, 23:21 0
ВИДЕО. Как Роналду забил 943-й гол в карьере
ВИДЕО. Как Роналду забил 943-й гол в карьере

Португальский нападающий занес мяч в ворота после отскока

Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Бокс | 26.04.2025, 02:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Теннис | 26.04.2025, 00:01
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Футбол | 25.04.2025, 23:26
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
25.04.2025, 18:10 4
Футбол
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
25.04.2025, 07:48 5
Бокс
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
25.04.2025, 15:05 6
Хоккей
Известный тренер назвал шансы Динамо в матче против Шахтера
Известный тренер назвал шансы Динамо в матче против Шахтера
24.04.2025, 21:05
Футбол
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 22
Футзал
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 5
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем