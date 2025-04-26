ФОТО. На глазах Эдена Азара умер 40-летний велосипедист

Британский велосипедист погиб во время гонки на Майорке, среди шокированных участников был и Эден Азар.

40-летний спортсмен участвовал в Mallorca 312 — любительской шоссейной гонке вокруг острова. Трагедия произошла в субботу утром, когда Азар также был в числе участников.

Сообщается, что велосипедист упал и пережил остановку сердца на дороге между Эспорлесом и Вальдемоссой. Он скончался до того, как его успели доставить в клинику.

Организаторы мероприятия выразили соболезнования семье погибшего:

«Мы предложили свою помощь и готовы поддержать их в эти трудные моменты».

Любители велоспорта выразили соболезнования в соцсетях.

Это не первый случай трагедии на острове в этом году: в начале месяца погиб ирландский турист, а в 2016 году шотландец Грэм МакГилвей также погиб от удара грузовика.

Азар, завершивший футбольную карьеру в октябре 2023 года, сказал после финиша: «Было очень тяжело, ноги болят, но это было замечательно. Нужно потренироваться и немного похудеть — и тогда всё будет идеально».